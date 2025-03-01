В Жуковскую больницу устроились 16 новых врачей с января

В Жуковскую областную клиническую больницу в январе и феврале пришло 16 новых врачей. Из них четверо докторов пришли по областной программе «Приведи друга». Кроме того, в феврале в коллектив медицинского учреждения влилось 12 медицинских сестер, одна из которых пришла также по областной программе «Приведи друга», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Пять врачей пришло в городскую поликлинику. Из них один офтальмолог и один невролог. Один врач-психиатр участковый в детскую поликлинику. Остальные медики начали работать в стационаре: терапевтическое отделение, отделение гнойной хирургии, инфекционное отделение, гинекологическое отделение, неврологическое отделение. Три врача пришли в отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, один врач приступил в выполнению своих обязанностей в клинико-диагностическая лаборатория», — рассказала руководитель отдела кадров Оксана Смагина.

Полный список вакансий всегда можно посмотреть на официальном сайте клиники. В разделе «Вакансии». По вопросам трудоустройства можно обратиться в отдел кадров Жуковской больницы по адресу: Жуковский, улица Фрунзе, 1, главный лечебный корпус, отдел кадров. Контактные лица: руководитель отдела кадров Оксана Смагина, специалист по кадрам Татьяна Кевбрина. Телефон: 8 (498) 487-57-72, почта: zukkadrgkb@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.