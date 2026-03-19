В Жуковском провели здравчас по вопросам диспансеризации

В Жуковском в областной клинической больнице состоялся здравчас, посвященный диспансеризации. Участники подвели итоги работы за последние 2,5 месяца и обсудили планы на ближайшие девять месяцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковской областной клинической больнице прошел здравчас с участием заместителя главы Ольги Алферовой, главного врача ОКБ Лилии Бусыгиной, депутатов городского совета депутатов и медицинских работников. Совещание организовали в рамках проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее», координатором которого является заместитель главврача Ольга Тинис.

Основной темой встречи стала диспансеризация. Участники подвели итоги работы за последние 2,5 месяца, рассмотрели план на ближайшие девять месяцев и обсудили взаимодействие с городскими предприятиями для проведения выездных обследований сотрудников.

«Важно следить за здоровьем и своевременно проходить диспансеризацию или профилактический осмотр. Записаться можно через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или через стойку администрации городской поликлиники по адресу: улица Фрунзе, дом 1», — прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Ближайший день комплексной проверки показателей — День семейного здоровья — пройдет 21 марта в городской поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.