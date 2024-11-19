В Жуковском пройдет выездная администрация по вопросам здравоохранения

21 ноября в Жуковском состоится встреча с жителями города в формате «Выездной администрации». Она пройдет в холле Жуковской областной клинической больницы (ул. Фрунзе, 1, вход со стороны улицы Фрунзе), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главной темой встречи станут вопросы здравоохранения. На «Выездной администрации» будут присутствовать глава Жуковского Борис Аубакиров, его заместители, представители Жуковской областной клинической больницы, городской взрослой, детской и стоматологической поликлиник.

Жители города смогут задать любые интересующие их вопросы, касающиеся здравоохранения, а также вопросы, связанный с проблемами дома, двора, транспортного обслуживания, содержания территорий, благоустройства, работой образовательных организаций, жилищные вопросы и др. Помимо этого, в рамках встречи можно будет оставить письменное заявление.

«Выездные администрации» проходят в Жуковском уже около года. Они проводились в разных районах города, встречи были по общим вопросам, а также тематические: обсуждали строительство новой школы и дороги по улицам Гризодубовой и Анохина, новую схему движения в микрорайоне № 5, работу управляющих организаций.

«Выездная администрация» — это встреча с жителями, которая проводится не в здании администрации, а непосредственно на территории, в удобное для граждан время. Предварительная запись на такие встречи на требуется, прийти может любой желающий.

Начало в 18:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.