В Жуковской больнице Подмосковья начали использовать робота для операций на суставах

В Жуковской областной клинической больнице внедрили первую в Подмосковье роботизированную систему для ортопедических операций. Новое оборудование позволит повысить точность вмешательств и увеличить количество операций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Жуковской областной клинической больнице появилась роботизированная система для проведения ортопедических операций. С помощью нового оборудования врачи получают 3D-модель сустава, что позволяет детально спланировать операцию и точно установить имплант.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, система стала первой в Подмосковье. Благодаря роботу жителям региона станет доступнее эндопротезирование коленных, плечевых и тазобедренных суставов. Количество операций увеличится на 40% в год. Все процедуры проводятся бесплатно по полису ОМС.

Использование робота обеспечивает высокую точность манипуляций и минимальную инвазивность, что сокращает период реабилитации до 1–3 дней. Как отметил руководитель травмоцентра Жуковской больницы Алик Карпенко, система позволяет виртуально имплантировать эндопротез с точностью до миллиметра и помогает хирургу на всех этапах операции.

Врачи уже начали применять роботизированную систему в работе. Для бесплатного лечения в травмоцентре Жуковской больницы необходимо получить направление 057 у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.