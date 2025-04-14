В ЖК «Зеленые аллеи» в Ленинском округе открыли женскую консультацию

В начале апреля в ЖК «Зеленые аллеи» в Ленинском округе начала функционировать новая женская консультация, которая стала структурным подразделением Видновского перинатального центра. Как организована работа в учреждении, проверил в ходе рабочей поездки в муниципалитет председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Станиславом Каторовым, сообщили в пресс-службе администрации.

«Это долгожданный медицинский объект для жительниц микрорайона, его должны были открыть еще в 2019 году. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева нами была проведена работа по поиску нового исполнителя, и в итоге компания „Самолет“ качественно и в срок реализовала проект, выполнила все строительные и отделочные работы, оснастила учреждение необходимой медицинской техникой», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Женская консультация расположена на первом этаже жилого дома по адресу бульвар Зеленые аллеи, 11 и рассчитана на 46 посещений в смену. Жительницы могут пройти здесь как диагностику, так и лечение. Будущие мамы смогут наблюдаться во время беременности, обследоваться с помощью УЗИ-аппарата и подготовиться к рождению ребенка. В учреждении принимают 6 участковых врачей акушеров-гинекологов и узкие специалисты: терапевт, офтальмолог и психолог. Кроме того, в женской консультации открыт дневной стационар, а по субботам работает «Школа мам».

«Повышение рождаемости является приоритетной общенациональной задачей для России — об этом неоднократно заявлял наш Президент. Сейчас мы занимаем второе место в ЦФО по этому важному показателю. В прошлом году на свет появились более 69 тысяч малышей. Продолжаем делать все, чтобы жительницы Подмосковья дарили миру новую жизнь и знали, что на этом пути их всегда поддержат», — отметил председатель Московской областной Думы Игорь Бранцалов.

В планах у руководства Ленинского округа и Московской области — дальнейшее развитие и расширение возможностей Видновского перинатального центра. Так, на сегодняшний день принято решение о строительстве нового акушерского корпуса ВПЦ на 200 коек, реализация — на стадии проектно-изыскательских работ.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.