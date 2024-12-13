В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа новую поликлинику откроют в январе 2025 года

В жилом комплексе «Пригород Лесное» завершается строительство современной поликлиники, рассчитанной на 1 000 посещений в смену для взрослых и детей. Работы по чистовой отделке уже завершены, сейчас ведется установка навигации, оборудования и мебели. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Владимира Жука.

Проект стартовал почти два года назад, чтобы решить проблему нехватки медицинских мощностей в районе, где проживает более 30 тыс. человек. Существующий кабинет врача общей практики не справлялся с возросшим потоком пациентов. Власти стремились создать комфортные условия для жителей, обеспечив доступность качественных услуг как в здравоохранении, так и в других сферах.

Поликлиника разделена на два блока — взрослый и детский. В отделении для взрослых разместятся кабинеты терапевтов, хирургов, кардиологов, онкологов и других специалистов. Детское отделение будет включать кабинеты педиатров, стоматологов, аллергологов и других узких специалистов.

Также в поликлинике предусмотрены физиотерапевтические кабинеты, отделение лучевой диагностики и дневной стационар с 6 койками.

«Открытие этой поликлиники — это большой шаг вперед в развитии социальной инфраструктуры «Пригорода Лесного». Мы видим, как активно растет население этого района: молодые семьи, пожилые люди — каждый из них нуждается в своевременной и качественной медицинской помощи. Теперь у жителей будет возможность получать все основные услуги, будь то консультация узкого специалиста, физиотерапия или диагностика, не покидая пределы жилого комплекса», — отметил депутат Жук.

Он также добавил, что новый медицинский объект — это не только про комфорт, но и про заботу о здоровье и благополучии людей.

«Благодаря внедрению современного оборудования и привлечению квалифицированных специалистов, мы поднимаем уровень здравоохранения на совершенно новый уровень. Мы будем продолжать работу, чтобы и дальше создавать удобную, безопасную и качественную среду для жителей Подмосковья», — отметил депутат.

Строительство объекта завершено, его открытие запланировано на январь 2025 года. Поликлиника реализована в рамках «Народной программы Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.