В ЖК «Одинцово-1» возводят поликлинику на 390 посещений в смену

На площади более 5,3 тыс. кв. м разместится поликлиника для взрослых и детей — для каждого из подразделений предусмотрена отдельная входная группа с просторными гардеробными. Четырехэтажное учреждение с подземным этажом оснастят тяжелым оборудованием, включая рентген и томограф. Здесь же расположится лаборатория, блоки ПЦН- и УЗИ-диагностики.

В медучреждении будут принимать врачи различных специальностей: терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи, хирурги, травматологи, стоматологи и др.

Поликлиника станет частью социальной инфраструктуры крупного жилого проекта, в котором уже работают: две школы на 1 160 учеников каждая, пять детских садов на 590 мест (всего предусмотрены 2 школы и 8 детских садов).

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.