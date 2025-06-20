В ЖК «Одинцово-1» возводят поликлинику на 390 посещений в смену
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На территории ЖК «Одинцово-1» строится современная детско-взрослая поликлиника на 390 посещений в смену, сообщает пресс-служба администрации округа.
На площади более 5,3 тыс. кв. м разместится поликлиника для взрослых и детей — для каждого из подразделений предусмотрена отдельная входная группа с просторными гардеробными. Четырехэтажное учреждение с подземным этажом оснастят тяжелым оборудованием, включая рентген и томограф. Здесь же расположится лаборатория, блоки ПЦН- и УЗИ-диагностики.
В медучреждении будут принимать врачи различных специальностей: терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи, хирурги, травматологи, стоматологи и др.
Поликлиника станет частью социальной инфраструктуры крупного жилого проекта, в котором уже работают: две школы на 1 160 учеников каждая, пять детских садов на 590 мест (всего предусмотрены 2 школы и 8 детских садов).
Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.
«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.