В женской консультации Ленинского округа провели почти 13 тыс приемов с открытия

В подмосковном Ленинском городском округе в первые шесть месяцев работы женской консультации, расположенной в жилом комплексе «Зеленые аллеи», шесть акушеров-гинекологов провели порядка 13 тысяч приемов, предоставляя медицинскую помощь местным жительницам. В среднем, каждый врач ежедневно обслуживал до 25 пациенток. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наблюдаем беременных женщин, помогаем решать гинекологические проблемы, ведем репродуктивную диспансеризацию. Приглашаем на забор мазков на онкоцитологию, направляем на УЗИ органов малого таза, молочных желез. Дополнительно обследуем на инфекции, передающиеся половым путем», — сказала заведующая женской консультацией Назмия Алиева.

С первых дней работы в консультации функционирует дневной стационар, где два опытных врача оказывают помощь по направлению участкового акушера-гинеколога. Помимо высокой доступности и качества медицинской помощи, в консультации создана комфортная для пациенток среда. Здесь работает зал лечебной физкультуры, установлена удобная мягкая мебель, а на центральной информационной стене можно ознакомиться с данными обо всех врачах, ведущих прием в ЖК «Зеленые Аллеи».

«Обычно поступают беременные пациентки на малом сроке с токсикозом легкой и средней степени тяжести. Бывают будущие мамы с угрозой прерывания, не требующие круглосуточного наблюдения. Также к нам приходят гинекологические пациентки, проводим подготовку к операции. При необходимости открываем больничный лист», — отметила акушер-гинеколог Алина Голубева.

Кроме того, в консультации активно проводится диспансеризация репродуктивного здоровья. Каждую неделю более 200 женщин в возрасте от 18 до 49 лет проходят обследование в рамках программы репродуктивной диспансеризации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.