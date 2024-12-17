В женской консультации больницы Электростали отремонтировали 4 этаж

В женской консультации Электростальской больницы завершился ремонт на 4 этаже. Обновленные помещения создали более комфортные условия для посещения. Здесь уже организован и проводится прием пациентов. Просторные и светлые кабинеты оборудованы современным медицинским оборудованием, что значительно повышает качество обслуживания и позволяет медицинскому персоналу более эффективно работать с пациентами.

Теперь ремонтные работы проходят на третьем этаже женской консультации.

«В настоящее время продолжаются ремонтные работы на третьем этаже. Мы понимаем, что в нынешних условиях могут возникнуть определенные неудобства, и выражаем благодарность нашим пациенткам за терпение и понимание», — сказала заведующая женской консультации Елена Горковенко.

Ремонт проводят в рамках региональной программы модернизации здравоохранения при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Завершение ремонтных работ запланировано на конец 2024 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.