В Зарайской больнице приступил к работе новый врач-хирург

С 1 января 2025 года в Зарайской больнице начал свою работу новый врач-хирург Дмитрий Чижиков. Дмитрий Чижиков начал свой путь в медицине с Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова, который он успешно окончил в 2003 году по специальности «Лечебное дело», сообщает пресс-служба администрации округа.

Не остановившись на достигнутом, он прошел интернатуру по хирургии в 2004 году, а затем в 2005-м получил профессиональную переподготовку в области травматологии и ортопедии. Эти достижения свидетельствуют о его серьезном подходе к профессии и стремлении к постоянному развитию.

«В нашей больнице создаются все условия для молодых специалистов, для привлечения и профессионального роста молодых врачей. Мы активно внедряем программы, такие как «Земский доктор», «Приведи друга», «Земский фельдшер», «Социальная ипотека», «Земля врача», «Наставничество», а также предоставляем доплаты молодым специалистам и компенсацию за жилье в размере 20 000 рублей», — отметил главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун.

Эти инициативы направлены на создание комфортных условий для работы медиков, что, в свою очередь, способствует повышению качества медицинских услуг для жителей Зарайска. С приходом нового врача-хирурга в Зарайскую больницу уровень медицинского обслуживания станет еще выше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.