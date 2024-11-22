В Зарайске проверили ремонтные работы на крыше амбулатории села Чулки-Соколово

В инспекции приняли участие заместитель главы городского округа Зарайск Раиса Гулькина и главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун. Они проверили ремонтные работы на крыше амбулатории в селе Чулки-Соколово, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время визита они внимательно осмотрели качество выполненных работ и соблюдение сроков. Это особенно важно, поскольку крыша амбулатории не только обеспечивает защиту здания, но и является залогом безопасности для всех, кто сюда обращается.

«Надлежащий подход к ремонту — это не только вопрос комфорта для пациентов и медицинского персонала, но и наша ответственность перед обществом. Мы должны гарантировать безопасность в каждом уголке медучреждения», — подчеркнула Раиса Гулькина.

Было отмечено, что работы проводятся в точном соответствии с графиком. Это вселяет оптимизм, так как постоянный контроль за процессом позволит минимизировать вероятность задержек и ускорить возобновление полноценной работы амбулатории.

Работы выполняются в установленные сроки, и дальнейший контроль будет направлен на предотвращение возможных задержек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.