В Зарайске после ремонта открылся ФАП

В деревне Козловка в Зарайске после ремонта вновь начал работу фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Здесь взрослые и маленькие пациенты могут получить консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Кроме того, фельдшер ведет диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Также в ФАПе осуществляется выдача лекарств для льготных категорий граждан.

«Крайне важно уделять внимание развитию первичного звена и сельской медицины. Это позволяет сделать медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных территорий. Сегодня в деревне Козловка в Зарайске после ремонта начал работу ФАП. Здесь обновили интерьер, установили новую мебель, оборудовали комфортные зоны ожидания для пациентов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием в фельдшерско-акушерский пункт можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье». ФАП располагается по адресу: Московская область, городской округ Зарайск, деревня Козловка, дом 22, пом. 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.