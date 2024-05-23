В Зарайске после ремонта открылся еще один ФАП

В городском округе Зарайск после ремонта начал работать фельдшерско-акушерский пункт в деревне Новоселки. В ходе ремонта в здании была отремонтирована входная группа, система отопления, также выполнены сантехнические и электромонтажные работы, установлена новая мебель, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это уже третий ФАП в Зарайске, который мы открываем после ремонта за последнее время. Здесь получают медицинскую помощь более 430 человек — и взрослые, и дети. В летний сезон количество пациентов традиционно возрастает. В ФАПе можно пройти 1-й этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, льготные лекарства. Также фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В зону обслуживания обновленного ФАПа входят 5 населенных пункта: Алтухово, Пенкино, Широбоково, Зимятино и Новоселки. Записаться на прием к фельдшеру можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону 122, чат-бота в telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.