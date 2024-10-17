В Зарайске по программе целевого обучения приступила к обязанностям медсестра

В хирургическом кабинете Зарайской поликлиники по программе целевого обучения начала свою трудовую деятельность в должности медицинской сестры Анна Носкова. Она успешно окончила обучение в Коломенском медицинском колледже и уже проявила себя как грамотный специалист, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Анна отлично справляется со своей работой. Ее внимательное отношение к каждому пациенту не остаются незамеченными.

«Время не стоит на месте, и каждое новое поколение приносит свои идеи, технологии и подходы к здравоохранению. Мы обязаны поддерживать и развивать молодых специалистов, чтобы обеспечить лучшее будущее для нашей медицины», — поделился главный врач Зарайской больницы Николай Макаров.

Мы уверены, что как и сейчас, Анна продолжит реализовываться в своей профессии. Давайте вместе поддержим ее на этом пути и пожелаем удачи. Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.