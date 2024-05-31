В Зарайске открылась врачебная амбулатория после ремонта

В поселке Центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября» округа Зарайск после ремонта начала работать врачебная амбулатория. Здесь медицинскую помощь получают жители 18 населенных пунктов, в общей сложности — более 2 тыс. взрослых и детей. В летний сезон количество пациентов увеличивается. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это уже 4-й объект здравоохранения, который мы за последнее время открываем в Зарайске после ремонта. В обновленной амбулатории ведет прием врач общей практики. Пациенты могут пройти диспансеризацию, сдать анализы, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, оформить электронный рецепт на льготное лекарство и получить препарат. Также проводится диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», — рассказал министр здравоохранению Московской области Алексей Сапанюк.

В ходе ремонта были обновлены система отопления и канализация, установлены новые окна и двери, выполнены электромонтажные и отделочные работы. Также для комфорта пациентов полностью заменили мебель, установили понятную навигацию.

«На сегодня врачебная амбулатория соответствует всем современным стандартам. Благодаря ремонту врачебная амбулатория изменилась внешне и внутренне. Созданы комфортные условия как для врачей, так и для пациентов», — рассказал главврач Зарайской больницы Николай Макаров.

Записаться на прием в амбулаторию можно по номеру 122, региональный портал Госуслуг «Здоровье» и через чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.