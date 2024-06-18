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В выходные жители Красногорска могут пройти диспансеризацию в парках

22 июня жители городского округа смогут пройти диспансеризацию на свежем воздухе. Так, уже в эту субботу бригада врачей будет дежурить в городском парке. Акция «Проверь свое здоровье в парках» ежегодная и проводится для всех желающих, передает пресс-служба администрации городского округа.

В мобильном комплексе можно будет пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови.

Передвижной пункт диспансеризации будет работать с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Школьная, 20а. Желтый дом около Зеленого театра.

Для прохождения профилактического осмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС образца Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.