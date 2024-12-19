В Воскресенске проверили работу поликлиники

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и начальник отдела № 4 ГКУЗ МО «Центр медицинской инспекции Минздрава МО» Светлана Орловская посетили поликлинику № 1, расположенную в Воскресенске на территории Больничного проезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проектная мощность поликлиники — 630 посещений в смену, первичная медико — санитарная помощь оказывается только взрослому населению, к поликлинике прикреплено 21 440 человек. Здесь организовано 12 терапевтических участков.

В поликлинике ведут прием терапевты, кардиолог, гематолог, пульмонолог, эндокринолог, инфекционист, травматолог, уролог, хирург, онколог, отоларинголог, офтальмолог, невролог.

Здесь действует кабинет неотложной медицинской помощи, прививочный и процедурный кабинеты, кабинеты профилактики, выписки листов нетрудоспособности, гериатрии, паллиативной помощи и школы сахарного диабета.

На базе поликлиники располагается центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который обслуживает не только население городского округа Воскресенск, но и Егорьевска. Общая численность составляет 221 926 человек. На данный момент на диспансерном наблюдении состоит 4 805 человек.

Оснащение ЦАОП соответствует самым современным стандартам оказания медицинской помощи. На базе ЦАОП работает дневной стационар на 10 коек, где пациенты получают курсы химиотерапии. Также доступны КТ, УЗИ-диагностика, ММГ, ФГ, эндоскопические обследования и лабораторная диагностика.

На втором этаже поликлиники располагается эндоскопическое отделение, открытое после ремонта в 2023 году. Эндоскопическое исследование является наиболее информативным, малотравматичным и надежным методом обследования и лечения нарушений работы желудочно-кишечного тракта. Данная диагностическая техника позволяет доктору без хирургического вмешательства понять механизм возникновения и дальнейшего лечения патологий пищевода, желудка, и толстой кишки.

В ходе проверки были проведены беседы с пациентами. Один из них выразил благодарность врачу-терапевту Александре Козловой за внимательное и доброжелательное отношение. Быстро решился вопрос еще одного пациента, связанный с плановым обследованием. Претензий по качеству оказания медицинской помощи, этике медицинских работников не предъявлялось.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.