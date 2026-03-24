В Воскресенске открыли новый стоматологический кабинет для детей

Новый специализированный стоматологический кабинет для детей до 10 лет начал работать с начала 2026 года в Воскресенске. Прием ведет молодой специалист Яна Нудная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детское отделение ГБУЗ МО «Воскресенская стоматологическая поликлиника» развивает направление ранней профилактики и формирует у детей привычку к регулярному уходу за зубами. Открытие нового кабинета позволило расширить возможности приема маленьких пациентов и создать для них более комфортные условия.

Прием ведет стоматолог Яна Нудная. В поликлинике подчеркнули, что доброжелательная атмосфера и внимательный подход помогают снизить у детей страх перед лечением. Всего в отделении работают три специалиста, а также пять стоматологов-ортопедов.

В 2025 году врачи оказали помощь 10 912 детям. Положительная динамика сохраняется и в этом году: за январь и февраль специалисты приняли 3 105 юных пациентов.

Медики напоминают родителям о важности профилактики: необходимо с раннего возраста приучать ребенка к регулярной чистке зубов, контролировать правильность техники и по мере взросления обучать использованию зубной нити, а также не пропускать профилактические осмотры. Своевременное обращение к врачу помогает сохранить здоровье зубов на долгие годы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.