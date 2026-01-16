В Волоколамском округе в феврале 2026 года откроется кабинет врача общей практики

В деревне Судниково Волоколамского округа в феврале 2026 года начнет работу кабинет врача общей практики с подстанцией скорой помощи на две бригады, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В деревне Судниково Волоколамского округа завершается подготовка к открытию кабинета врача общей практики. Учреждение будет включать подстанцию скорой медицинской помощи на две бригады. Сейчас ведется оснащение здания оборудованием и мебелью.

Медицинский центр построен в рамках государственной программы Московской области и соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Площадь одноэтажного здания составляет 710 кв. м. В нем размещены кабинеты врачей, лаборатория, прививочный и процедурный кабинеты, стоматологические кабинеты, отделение физиотерапии, аптека, палата дневного стационара, помещения для персонала и подстанция скорой помощи. Центр сможет принимать до 50 пациентов одновременно.

Здание возведено по модульной технологии: элементы производят на заводе, а затем собирают на площадке. Такой подход позволяет ускорить строительство и повысить качество объекта.

Открытие нового медицинского учреждения запланировано на февраль 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.