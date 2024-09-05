сегодня в 12:27

В Волоколамске заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Подмосковье привиться можно прямо «на ходу» — мобильные пункты вакцинации расположены в самых проходимых и посещаемых местах городских округов. В Волоколамском округе также будет работать мобильный пункт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

График работы в Волоколамском округе:

6, 13, 20, 27 сентября с 9:00 до 12:00 возле здания ТЦ «Европа»;

7, 14, 21, 28 сентября с 10:00 до 12:00 около ТЦ «Центр города»;

11, 18, 25 сентября с 9:00 до 12:00 по адресу: с. Осташево, ул. Микрорайон, д. 2;

12, 19, 26 сентября с 9:00 до 12:00 по адресу: д. Судниково, ул. Школьная, д. 7.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Перед прививкой пациента осматривает медработник на предмет отсутствия противопоказаний и только после этого отправляет на процедуру.

Организму нужно время, чтобы сформировать иммунитет к вирусу, поэтому не стоит откладывать вакцинацию до наступления осеннего похолодания.

Также можно вакцинироваться в поликлинике по предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.