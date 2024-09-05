В Волоколамске заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (СМИ "Волоколамск сегодня")
В Подмосковье привиться можно прямо «на ходу» — мобильные пункты вакцинации расположены в самых проходимых и посещаемых местах городских округов. В Волоколамском округе также будет работать мобильный пункт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
График работы в Волоколамском округе:
- 6, 13, 20, 27 сентября с 9:00 до 12:00 возле здания ТЦ «Европа»;
- 7, 14, 21, 28 сентября с 10:00 до 12:00 около ТЦ «Центр города»;
- 11, 18, 25 сентября с 9:00 до 12:00 по адресу: с. Осташево, ул. Микрорайон, д. 2;
- 12, 19, 26 сентября с 9:00 до 12:00 по адресу: д. Судниково, ул. Школьная, д. 7.
При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Перед прививкой пациента осматривает медработник на предмет отсутствия противопоказаний и только после этого отправляет на процедуру.
Организму нужно время, чтобы сформировать иммунитет к вирусу, поэтому не стоит откладывать вакцинацию до наступления осеннего похолодания.
Также можно вакцинироваться в поликлинике по предварительной записи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».
«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.