В Волоколамске начал работать кабинет КТ после ремонта

В Волоколамской больнице вновь открылся кабинет компьютерной томографии. На время ремонта КТ работа кабинета была приостановлена, но теперь жителям округа больше не нужно обращаться в другие медицинские учреждения для проведения исследований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 21 октября аппарат работает в обычном режиме, и за это время уже было выполнено 84 исследования.

Работает круглосуточно (прием амбулаторных пациентов: понедельник–пятница с 8:00 до 20:00). Также проводятся исследования с контрастом.

Запись на процедуру осуществляется врачами-специалистами.

Обследования доступны для жителей Волоколамского и Можайского округов, г. о. Лотошино, г. о. Шаховская, г. о. Клин, г. о. Истра.

Аппарат компьютерной томографии был введен в эксплуатацию в Волоколамской больнице 1 декабря 20219 года. Оборудование было приобретено благодаря государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019–2024 годы».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.