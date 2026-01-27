В Видновском перинатальном центре сохранили беременность после удаления редкой опухоли яичника

В Видновском перинатальном центре врачи успешно провели высокотехнологичную операцию беременной пациентке с гигантской опухолью яичника, которая могла осложнить дальнейшее течение беременности, сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на сотрудников медучреждения.

«В гинекологическое отделение в плановом порядке поступила 24-летняя женщина на сроке 13-14 недель беременности. Новообразование было выявлено еще на пятой неделе во время ультразвукового исследования и за время наблюдения значительно увеличилось — его размер превысил 15 сантиметров, а объем содержимого составил более одного литра. С учетом возможных рисков было принято решение о проведении лапароскопической операции», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.

По словам врачей, опухоли яичников во время беременности встречаются крайне редко — примерно в одном случае на тысячу женщин. Каждый такой случай рассматривается индивидуально и обсуждается расширенным консилиумом врачей. Операция была выполнена с применением современных малоинвазивных технологий, что позволило сохранить беременность и минимизировать риск осложнений. После вмешательства пациентка находилась под постоянным медицинским наблюдением и получила необходимую поддержку.

Успешный исход стал возможен благодаря высокой квалификации команды перинатального центра и использованию современного высокотехнологичного оборудования, арсенал которого постоянно пополняют. В настоящее время состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, беременность пролонгирована, женщина готовится к выписке и продолжит наблюдение у специалистов. Врачи центра также подчеркивают важность прохождения репродуктивной диспансеризации на этапе планирования беременности для своевременного выявления возможных патологий и снижения риска осложнений.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.