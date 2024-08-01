В Видновской детской поликлинике продолжает работать отделение спортивной медицины

В детской поликлинике города Видное продолжает работу отделение спортивной медицины. Это структурное подразделение видновской клинической больницы предназначено для комплексного медицинского осмотра детей и взрослых, которые профессионально занимаются физической культурой и спортом. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Здесь можно сдать общие анализы, пройти ЭКГ и антропометрию. Проводят осмотр пять узких специалистов — оториноларинголог, невролог, травматолог-ортопед, врач спортивной медицины и педиатр», — сказал заведующий отделением спортивной медицины видновской клинической больницы Шамиль Термитов.

Он отметил, что после прохождения всех врачей пациентам выдают справку о состоянии здоровья и присваивают группу — именно эти показатели определяют каким видом физической нагрузки может заниматься человек.

«Я очень довольна, потому что в одном месте можно пройти все необходимые обследования у узкопрофильных специалистов. Это отделение, безусловно, помогает ускорить процесс похода к врачам. Несмотря на то, что пройти всех нужных специалистов достаточно сложно за один день с тремя детьми, посетить четырех специалистов за такое время вполне реально, что очень удобно», — поделилась Людмила.

Всех специалистов в отделении можно пройти за два дня. Запись доступна через портал Госуслуг или в 148 кабинете в этом же отделении.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.