В Видновский перинатальный центр закупили восемь фетальных мониторов

Видновский перинатальный центр получил восемь новых мониторов для наблюдения за состоянием матери и плода. Оборудование закупили за счет федерального бюджета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сотрудники родового отделения и отделения патологии беременности Видновского перинатального центра осваивают восемь новых фетальных мониторов. Аппараты уже активно используют в стационаре: они отслеживают ключевые физиологические показатели и помогают выявлять возможные отклонения.

«Маточные сокращения, сердцебиение ребенка, пульс, сатурацию, температуру и давление — все видно на одном экране. Сохраняет в памяти до 100 измерений и суточную информацию о пациентах. После распечатки данные можно вклеить в историю», — рассказала старшая акушерка родового отделения Екатерина Овсянникова.

Компактные приборы оснащены полным набором датчиков и подходят для отделений, где за пациентами наблюдают круглосуточно.

«В прежних мониторах было гораздо меньше функций, а в новой технике заложен полный комплекс измерений. Всю информацию о состоянии мамы и ее сыночка или дочки видим и оказываем своевременную медицинскую помощь», — отметила Екатерина Овсянникова.

Оборудование отделений перинатального центра обновляют за счет разных источников финансирования. Новые мониторы для матери и плода приобрели на средства федерального бюджета.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.