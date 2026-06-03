В Узбекистане нашли череп ребенка с трепанацией IV тыс до н. э.

Археологи обнаружили на юге Узбекистана череп пятилетнего ребенка со следами трепанации, выполненной около 4000 лет назад. Находка может стать древнейшим подтверждением такой операции в Центральной Азии, сообщает «Царьград» .

Захоронение двоих детей — примерно трех и пяти лет — нашли на территории древнего поселения Джаркутан. После изучения костей ученые выявили в черепе старшего ребенка аккуратное отверстие.

По оценке археологов, это след хирургического вмешательства, а не травмы. Трепанацию в бронзовом веке проводили при тяжелых ушибах головы, неврологических заболеваниях или в рамках ритуалов.

Раскопки в Джаркутане идут с 2024 года в рамках международного проекта. В древности это был один из крупных центров Оксусской цивилизации, существовавшей на территории современных Узбекистана, Туркменистана, Афганистана и Таджикистана.

Исследователей особенно удивил возраст пациента — около пяти лет. Подобные операции у детей конца третьего тысячелетия до нашей эры в регионе практически не зафиксированы. Аккуратность вмешательства свидетельствует о развитых медицинских знаниях.

Итальянское издание Arkeonews отмечает, что это самое древнее бесспорное подтверждение трепанации в Центральной Азии. Руководитель раскопок Энрико Аскалоне из Университета Саленто назвал находку сенсацией, меняющей представления о медицине бронзового века.

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