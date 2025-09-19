В ТЦ «МЕГА Химки» до 21 сентября будет проходить выездная диспансеризация

Масштабная выездная диспансеризация для гостей и сотрудников торгового центра «МЕГА Химки» состоится с 19 по 21 сентября. Желающим проведут антропометрию, измерение давления, ЭКГ, а также сделают анализ крови и флюорографию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выездной пункт диспансеризации организовали врачи Химкинской клинической больницы. Диспансеризация включает широкий комплекс профилактических мероприятий, который помогает оценить состояние здоровья и выявить риски. Желающим проведут антропометрию (измерение роста и веса) с расчетом индекса массы тела, измерение давления, ЭКГ, а также сделают анализ крови и флюорографию. Для рентгенологических исследований будут задействованы современные мобильные комплексы. Кроме того, для женщин предусмотрен осмотр гинеколога с взятием мазка и маммография для возрастной группы 40–75 лет.

«Такие акции позволяют людям пройти осмотр без необходимости специально посещать медицинское учреждение и не отвлекаться от своих повседневных дел. Все процедуры проводятся бесплатно. Проводимое комплексное обследование обеспечивает полноценную оценку состояния организма», — прокомментировала заместитель главного врача по поликлинической части Химкинской клинической больницы Ирина Должкова.

Акция будет длиться 19, 20 и 21 сентября с 10:00 до 18:00. Для участия в медосмотре необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результаты обследований будут доступны в личном кабинете на портале «Госуслуги» в течение 7–10 дней.

Медицинский пункт в ТЦ «МЕГА Химки» расположен у входа № 9 (со стороны проспекта Мельникова, напротив кафе Скуратов).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.