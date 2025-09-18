В ТЦ и МФЦ Подольска 30 человек привились от гриппа во время выездной вакцинации

В Подольске в четверг выездные группы Подольской областной клинической больницы делали прививки от гриппа и пневмококка в МФЦ на улице Кирова, 39, и в ТЦ «Остров сокровищ». Чтобы все желающие смогли сделать прививку, о такой возможности объявляли по громкоговорителю. Всего вакцинировали 30 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вакцинацию проводили препаратами отечественного производства «Флю-М» и «Совигрипп», которые содержат актуальные штаммы гриппа А H1N1, H3N2 и вирус гриппа B. Также предлагали вакцину против пневмококковой инфекции «Превенар».

«Вакцины „Флю-М“ и „Совигрипп“ достаточно эффективны против гриппа, такую прививку делают один раз в год. „Превенар“ как прививку от всех видов пневмонии делают сроком на пять лет. Вакцины проверенные и действительно помогают избежать заболевания гриппом и пневмонией», — сказал фельдшер ОСП № 4 Подольской областной клинической больницы Юрий Четвериков.

Перед вакцинацией медики обязательно проверяют состояние здоровья пациента. Измеряют давление, сатурацию, температуру. Сделать прививку на выездной вакцинации может любой житель округа.

Подольчанин Дмитрий Кузьминых пришел на вакцинацию одним из первых.

«Делаю прививку от гриппа каждый год и действительно не болею. Не нужно брать больничных и никого не заражаю», — сказал Кузьминых.

Следующая выездная вакцинация пройдет 19 сентября в Климовске в гипермаркете «Глобус» на улице Молодежная, 11, с 17:00 до 20:00.

Выездные вакцинации проводятся с начала сентября.

Привиться от гриппа можно не только во всех взрослых поликлиниках, но и в ходе выездных диспансеризаций на предприятиях и в организациях, в отдаленных населенных пунктах округа, а также в мобильных пунктах вакцинации.

В гипермаркет «Глобус» мкр. Климовск на улице Молодежная, 11 будут прививать 23, 30 сентября — с 9:00 до 12:00; 19, 26 сентября — с 17:00 до 20:00; 20, 27 сентября — с 9:00 до 13:00.

В ТЦ «Остров сокровищ» на улице Ленинградская, 7, вакцинироваться можно 23, 25, 30 сентября с 12:00 до 15:00.

В МФЦ на улице Кирова, 39 прививки будут делать 25 сентября с 9:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.