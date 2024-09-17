В центре здоровья округа Пушкинский 20 сентября пройдет день открытых дверей, врачи проведут комплексные осмотры. Каждый желающий сможет измерить свой рост, вес, артериальное давление. Специалисты определят уровень общего холестерина и глюкозы в крови экспресс-методом, проведут диагностику нарушений жирового обмена. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, медики оценят риск развития сердечно-сосудистых осложнений в течение ближайших 10 лет, выявят факт пассивного курения, сделают электрокардиограмму, измерят внутриглазное давление бесконтактным методом. После обследования врач даст рекомендации.⁣

«Если на комплексном осмотре выяснится, что у пациента имеется высокий риск развития того или иного заболевания, мы направим его в поликлинику по месту прикрепления для прохождения дополнительного обследования. Мы мотивируем людей отказываться от вредных привычек и обучаем их эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных особенностей», — рассказывает заведующая центром здоровья Пушкинской клинической больницы Марина Зарипова.

Центр здоровья в округе Пушкинский расположен по адресу: п. Зеленоградский, улица Зеленый город, стр. 6, амбулатория № 6. Записаться к специалистам можно через участкового врача по месту прикрепления, через госуслуги, в регистратуре самого центра здоровья. Обращение бесплатное при наличии полиса обязательного медицинского страхования и паспорта.

20 сентября в День открытых дверей всех желающих примут без предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.