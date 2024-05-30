В центре СПИД Подмосковья появилась рентгеновская компьютерная томография

Теперь пациенты, находящиеся под диспансерным наблюдением в подмосковном центре СПИД, смогут бесплатно пройти рентгеновскую компьютерную томографию без в/в контрастирования при наличии показаний к исследованию. Об этом сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Исследование проходит на современном аппарате с последующей мультипланарной реконструкцией. Аппарат оснащен программным обеспечением для эффективной оценки в том числе исследований костной системы после металл-остеосинтез», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Владислав Владиславович Милославский.

Пациенты, наблюдающиеся по ВИЧ-инфекции по месту жительства могут обратиться к районному специалисту для оформления направление на КТ-исследование в Центр СПИДа, а также через лечащего врача Центра. Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной Центр СПИД, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте Центра (https://hivmo.ru).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.