В центре онкопомощи Люберец проверили кожу 24 пациента в ходе дня открытых дверей

В центре амбулаторной онкологической помощи в Люберцах прошел день открытых дверей. В результате было обследовано 24 пациента от 28 до 75 лет, у четырех из них врачами был заподозрен онкологический процесс. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Двоим пациентам была проведена биопсия и двое было направлено в стационар для проведения хирургического лечения. Обследования проводились с помощью ручного дерматоскопа и фотофайндера. Они позволяют онкологам увидеть патологические включения в родинке», — рассказала заведующая ЦАОП Люберецкой областной больницы Елена Потехина.

День открытых дверей традиционно проводится перед летним сезоном, так как солнечная активность является катализатором онкологического процесса. Если человек не успел обследоваться, но испытывает в этом необходимость, можно обратиться в кожно-венерологический диспансер за консультацией к дерматологу, который определит, требуется ли пациенту консультация онколога.

Елена Потехина советует обратить внимание на видоизменения имеющихся образований на коже: их форму, цвет, увеличение размера.

При этом нужно помнить, что опасные новообразования на коже наблюдаются даже у детей. Поэтому, в случае сомнений, лучше обратиться за советом к врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.