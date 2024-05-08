В центре охраны материнства и детства Подмосковья начали работать новые сотрудники

В Стационарное отделение № 1 — Родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) принята на работу старшая медицинская сестра Ольга Нужнова. В отделение хирургии новорожденных стационарного отделения № 2 — детская больница принят на работу врач-детский хирург Антон Колобов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ольга закончила Волгодонское медицинское училище в 1994 году. Прошла переподготовку по программе «Управление и экономика в здравоохранении» в 2022 году. Имеет аккредитацию по организации сестринского дела. В 2024 году заканчивает факультет высшего сестринского образования Оренбургского государственно медицинского университета по программе бакалавриата «академическая медицинская сестра преподаватель». В системе здравоохранения работает на протяжении 30 лет.

Антон закончил Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского в 2019 году. Через 2 года завершил ординатуру в Российском национальном исследовательском университете имени Н. И. Пирогова по «Детской хирургии». Последние несколько лет проработал в Щелковском перинатальном центре в отделении хирургии для новорожденных.

«Работе по привлечению новых сотрудников мы уделяем большое внимание. Важно отметить, что сотрудникам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», — заявил главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Также главный врач подчеркнул, что привлечение кадров — одно из главных направлений программы первичного звена здравоохранения. Коллектив МОЦОМД приветствует в своих рядах новых специалистов и желает им профессиональных успехов, видимых результатов и удовлетворения от проделанной работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.