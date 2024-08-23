В центре крови Подмосковья рассказали, какие продукты помогают умственному здоровью

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Многочисленные исследования показывают, что определенные пищевые продукты могут повысить эффективность интеллектуальной деятельности, увеличить концентрацию внимания и улучшить память. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Если вы хотите повысить эффективность работы мозга, улучшить память, здоровье и общее самочувствие, то обязательно включите в свой рацион зеленые листовые овощи, рыбу жирных сортов, ягоды, орехи, кофе и чай», — говорит врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

В листовой зелени много витаминов группы В, фолиевая кислота, витамин К, лютеин, бета-каротин (провитамин А).

«Ежедневное употребление зеленых листовых овощей увеличивает интеллектуальную трудоспособность и память, снижает риск ожирения, сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета», — говорит Никита Митькин.

К жирным сортам рыбы относятся: горбуша, семга, форель, нерка и другие лососевые, а также килька, сардины, осетр, скумбрия, угорь и другие.

«Черника, клюква, брусника, земляника, малина, ежевика и голубика богаты флавоноидными соединениями, которые улучшают мозговую деятельность», — рассказывает Никита Митькин.

Кофе и чай обладают полезными свойствами только если употреблять их в умеренном количестве.

«Превышение разумных норм сводит на нет все полезные свойства и грозит осложнениями», — говорит Никита Митькин.

Орехи обладают наибольшим количеством полезных веществ, но не стоит забывать про их высокую калорийность. Для взрослого человека дневной нормой является примерно 30 грамм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.