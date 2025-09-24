В центре им Рошаля прошла 1-я в Подмосковье конференция по детской эндокринологии

В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля прошла первая в Московской области конференция, посвященная вопросам детской эндокринологии. Мероприятие посетили заместитель министра здравоохранения Подмосковья Елена Зинатулина, главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петрокова и другие специалисты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В нашей конференции приняли участие более 350 специалистов. Мы обсудили актуальные вопросы детской эндокринологии: тиреоидологию, сахарный диабет, патологии полового развития, а также примеры мультидисциплинарного лечения детей с эндокринными заболеваниями. Коллеги ознакомились с современными подходами к терапии и нюансами ведения детей с синдромами Прадера-Вилли и Холла-Хиттнера. В гибридном формате к мероприятию подключились специалисты из разных регионов России. Подобные встречи позволяют не только обмениваться опытом, но и формировать единые стандарты помощи детям с эндокринными патологиями. Для Подмосковья это особенно важно — мы создаем среду, где каждый ребенок может получить помощь высокого уровня», — сообщила главный внештатный детский эндокринолог Подмосковья Валентина Шестерикова.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

Медицинская помощь в центре оказывается по 28 профилям, в том числе урологическому, хирургическому, травматологическому, кардиологическому, эндокринологическому, инфекционному, неврологическому и другим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.