В центре амбулаторной онкопомощи поликлиники № 1 Одинцова пройдет день здоровья

Все желающие старше 18 лет, прикрепленные к поликлиникам Одинцовской областной больницы, смогут проконсультироваться с врачами-онкологами и пройти диагностику в центре амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Женщинам по показаниям врачей сделают маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут сдать анализ крови на простатспецифический антиген, который поможет выявить риски развития рака предстательной железы. Онкологи также проверят новообразования кожи, проведут диагностику органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы, легких и оценят общее состояние организма.

С собой нужны паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).

День открытых дверей начнется в 9:00 и продлится до 14:00.

Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3.

Предварительная запись по тел. +7 (495) 663-91-89.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.