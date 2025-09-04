В торговых центрах и МФЦ Подольска начали делать прививки от гриппа

В четверг в Подольске порядка 30 человек сделали прививку от гриппа на выездной вакцинации. Выездные группы работали в МФЦ на улице Кирова, 39 и в ТЦ «Остров сокровищ». Чтобы все желающие смогли сделать прививку, о такой возможности объявляли по громкоговорителю. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С начала сентября сделать прививку от гриппа можно не только во всех поликлиниках округа. Для вакцинации применяют препараты отечественного производства «Флю-М» и «Совигрипп», они содержат актуальные штаммы гриппа А: H1N1, H3N2 и вирус гриппа B.

«Делаю такую прививку ежегодно. Убедилась, что болею реже, а если все-таки заболеваю, то в легкой форме», — сказала местная жительница Ирина.

Следующая выездная вакцинация пройдет 5 сентября в мк. Климовск в гипермаркете «Глобус» на улице Молодежная, 11 с 17:00 до 20:00.

Привиться от гриппа можно не только во всех взрослых поликлиниках, но и в ходе выездных диспансеризаций на предприятиях и в организациях, в отдаленных населенных пунктах округа, а также в мобильных пунктах вакцинации.

Вакцинация пройдет в гипермаркете «Глобус» также 9, 16, 23, 30 сентября — с 9:00 до 12:00; 5, 12, 19, 26 сентября — с 17:00 до 20:00; 6, 13, 20, 27 сентября — с 9:00 до 13:00.

В ТЦ «Остров сокровищ» на улице Ленинградская, 7 в сентябре привиться можно 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 числа с 12:00 до 15:00.

В МФЦ на улице Кирова, 39 можно будет привиться 4, 11, 18, 25 сентября с 9:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.