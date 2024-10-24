В Тюменской области начали вводить безглютеновое питание для детей в школах

Губернатору Тюменской области Александру Моору поступило обращение от местных жителей с просьбой о поддержке детей, страдающих целиакией (непереносимостью глютена). Тюменцы отметили, что в регионе отсутствует социальная помощь для таких детей, в отличие от других областей, где уже внедрены меры поддержки, сообщает «ФедералПресс» .

Безглютеновые продукты значительно дороже обычных, и многие семьи сталкиваются с финансовыми трудностями из-за необходимости покупать такие товары. Например, цена безглютенового хлеба может достигать 400 рублей за 250 граммов, что в несколько раз превышает стоимость обычного.

Дети с целиакией вынуждены приносить еду из дома, так как школьное питание не может быть организовано безопасно. Врачи в поликлиниках редко предоставляют необходимую помощь, и родители обращаются к платным специалистам.

Несмотря на наличие 41 пациента с диагнозом «целиакия» в регионе, единого механизма социальной поддержки не существует. В других областях, таких как Свердловская и Челябинская, такие меры уже действуют.

Департамент образования Тюменской области сообщил, что разработаны специализированные меню для детей с целиакией, однако пока к ним обратились лишь несколько родителей. Школы № 40, 56, 63, 65 обеспечены лечебным питанием.

«Планируем в ближайшее время распространить опыт города на все школы области и обеспечить детей с целиакией полноценным горячим питанием», — заключили специалисты.