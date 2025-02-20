В терапевтическом отделении больницы Шатуры отремонтировали кардиологическое крыло

В терапевтическом отделении Шатурской больницы провели капремонт кардиологического крыла. Здесь отремонтировали кровлю, инженерные коммуникации, выполнили косметические работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь там, где проходят стационарное лечение кардиологические больные, оборудованы отдельные пищеблок, душевые и туалеты, процедурный кабинет. В пяти палатах на 11 коек — новая мебель. В это же крыло перевели кабинет УЗИ-диагностики сердца для удобства пациентов и врачей.

Кардиологию посетил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Он пообщался с врачами и пациентами.

Главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов поделился также хорошей новостью для жителей Рошаля. Последнее время рошальцы сетовали, что кардиолог приезжает из Шатуры слишком редко.

Накануне на работу был принят еще один кардиолог, который будет вести прием в Рошале дважды в неделю. Попасть к врачу теперь будет гораздо легче.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.