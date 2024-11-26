В Талдомском округе свыше 22 тыс жителей сделали прививку от гриппа

С начала прививочной кампании вакцинировались против гриппа в Талдомском округе более 22 тыс. взрослых и детей. Защититься от инфекции жители могли удобным для себя способом — обратившись в поликлинику, в фельдшерско-акушерские пункты, передвижной мобильный пункт, который курсировал на территории округа на протяжении нескольких месяцев, а также в школах и детских садах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудникам предприятий и организаций медики проводили вакцинацию на рабочих местах. Прививка стала эффективной защитой здоровья, а комплексный подход, сознательность жителей помогла снизить уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Вакцинопрофилактика против гриппа на сегодняшний день выполнена в полном объеме. Кто не успел по каким-то причинам поставить прививку, может это сделать до 1 декабря, обезопасив себя и близких от заболевания. Прививка помогает организму выработать антитела к вирусу гриппа, что значительно снижает вероятность заражения или облегчает течение болезни в случае инфицирования. Важно помнить, что вакцинация — это коллективный способ защиты общества, так как чем больше людей привито, тем меньше шансов у вируса распространяться», — поделилась врач-эпидемиолог Елена Белякова.

Записаться на вакцинацию можно удобным способом по тел. 122, в личном кабинете портала «Здоровье» или обратиться в поликлинику в порядке живой очереди.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.