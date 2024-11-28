В Талдомском округе можно пройти диспансеризацию в поликлинике 30 ноября

Субботняя диспансеризации пройдет в поликлинике Талдома 30 ноября с 9:00 до 14:00. Жители смогут пройти комплексное обследование и больше узнать о состоянии своего здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медицинские специалисты проведут анкетирование, которое определит факторы риска развития заболеваний. Измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес. Общий анализ крови включает в себя определение различных показателей, например, таких как: уровень гемоглобина, глюкозы, холестерина и других, помогающих оценить состояние иммунной системы и выявить различные заболевания.

Мужчины сдают анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) для оценки состояния предстательной железы. Женщины проходят гинекологический осмотр с взятием мазков на цитологию. Электрокардиография (ЭКГ) позволяет оценить работу сердца и диагностировать множество сердечно-сосудистых заболеваний, таких как: аритмия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и другие. Флюорография проводится для диагностики ряда заболеваний легких.

По итогу врач определит группу здоровья, проконсультирует и при отклонении от нормы направит к одному из узких специалистов.

«Приглашаем жителей к нам в поликлинику на диспансеризацию. Суббота — удобный день и время, когда стоит позаботиться о своем здоровье. Профилактика и своевременные обследования помогают предотвратить развитие серьезных болезней и сохранить ваше здоровье на долгие годы», — поделилась заведующая поликлиникой Анастасия Московченко.

Записаться на диспансеризацию можно по тел. 122, в личном кабинете портала «Здоровье» или обратиться в порядке живой очереди. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.