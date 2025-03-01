В Талдоме открылось отделение реабилитации для детей-инвалидов

С целью развития комплексной реабилитации детей на базе Талдомского комплексного центра социального обслуживания открылось отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главной задачей деятельности реабилитационного отделения является оказание детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья квалифицированной социально-реабилитационной помощи, направленной на обеспечение физического и психо-эмоционального здоровья, максимально полной и своевременной адаптации их к жизни в обществе и семье, обучение труду и создание комфортной и доброжелательной атмосферы для жизни.

Реабилитационные мероприятия проводят квалифицированные специалисты: дефектолог, психолог, специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере, медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре. Использование в работе инновационных методов и технологий, повышающих эффективность оздоровительных и реабилитационных мероприятий, позволяет значительно повысить качество предоставления социальных услуг.

Специалисты отделения проводят работу с родителями, воспитывающими особенных детей в целях реализации преемственности реабилитационных мероприятий и адаптации несовершеннолетних в семье, оказывают консультативную помощь.

Открытие отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Талдомском округе — это важный шаг к улучшению качества жизни особенных ребят и их родителей. Специалисты центра имеют большой теоретический и практический опыт работы в сфере реабилитации и адаптации таких ребят.

По всем вопросам можно обратиться в ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский» по адресу: город Талдом, мкр. Юбилейный, д. 46А или по телефонам: 8 (496) 206-02-42, 8 (496) 206-07-28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.