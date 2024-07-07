В Таиланде врач из РФ не получает помощь после ДТП из-за цены в 4 млн руб

Врач из РФ после ДТП в Таиланде осталась без медицинской помощи из-за цены услуг

Врач-терапевт из Ростова-на-Дону в отпуске в Таиланде не справилась с управлением мотобайком и попала в жуткое ДТП, в котором сломала шейку бедра и повредила внутренние органы, но осталась без медицинской помощи из-за отсутствия страховки и цены на услуги в 4 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT .

Авария произошла 4 июля, по словам пострадавшей девушки, у байка, которым она управляла, отказали тормоза. После ДТП ее транспортировали в госпиталь на Самуи, а спустя 10 часов увезли в больницу провинции Сураттхани.

Первичное обследование показало, что у девушки сломана шейка бедра и повреждены внутренние органы, но местные медики не торопятся ее оперировать, выставив ценник на услуги в 4 млн рублей.

Пострадавшая россиянка в отчаянии и не знает, что делать. Медицинской страховки у нее нет, а транспортировка в родную страну запрещена из-за серьезности травм.

Родственники и друзья девушки ищут деньги, чтобы привезти в Таиланд российских хирургов, которые могли бы ее прооперировать в местной больнице. В настоящее время близкие ростовчанки собирают на ее лечение средства.

Ранее в Турции произошло ДТП с туристами, среди которых были и граждане России. Авария произошла по пути в аэропорт.