В Свердловской области за год сократилось число абортов

В Свердловской области наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению количества абортов. Минимальный за всю историю наблюдений уровень был достигнут в 2024 году, когда было зарегистрировано приблизительно 10 тысяч случаев, а в 2025 году эта цифра снизилась до отметки менее 9 тысяч, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Параллельно в регионе в 2025 году было зафиксировано рождение почти 35 тысяч детей. Отмечается рост количества семей, воспитывающих трех и более детей.

Также увеличивается спрос на услуги врачей-репродуктологов. На сегодняшний день в области работают десять специализированных кабинетов, оказывающих помощь парам с диагнозом «бесплодие».

В 2025 году почти четыре тысячи супружеских пар воспользовались процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Успешность данного метода составляет более 33%. Время ожидания ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования теперь сокращено до трех месяцев. Для пар, которые не могут получить квоту на ЭКО по ОМС, индивидуальные лечебные планы разрабатываются в Институте материнства и младенчества, а также в ряде других клиник. Серьезным фактором, негативно влияющим на способность к деторождению, остается проблема избыточного веса, которая затрагивает каждого восьмого жителя региона.

