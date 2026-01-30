В Сухарево Подмосковья открыли подстанцию скорой помощи на пять бригад

Новая подстанция скорой помощи построена с применением модульных технологий. Генподрядчиком выступила компания «Крост-Д». Объект возведен по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В здании размещены диспетчерская, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещение для амбулаторного приема, конференц-зал, учебно-методический кабинет, а также административные и вспомогательные помещения.

На территории подстанции обустроены гараж с боксом для ремонта, стоянка и парковка. Вызвать скорую помощь можно по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.