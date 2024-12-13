В Ступинскую детскую поликлинику требуется врач-педиатр

Нехватка педиатров в Ступинской детской поликлинике была проблемой двух последних лет. Сейчас заметен результат увеличения мер социальной поддержки для врачей, которые приезжают из других регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Об этом на здравчасе сообщила заместитель главы городского округа Ступино Юлия Калинина: «Сейчас по штату в детской поликлинике не хватает одного врача-педиатра. Можем считать, что эта проблема решена. Конечно, есть нехватка узких специалистов, в том числе и в детской поликлинике, поэтому работа по привлечению сотрудников будет продолжена».

Участники рабочей встречу, которую провел глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с главным врачом Ступинской клинической больницы Светланой Чудаковой, обсудили обращения граждан за минувшую неделю. Число жалоб снизилось. Все запросы граждан отработаны.

Что касается кадровой наполненности медицинских учреждений, с начала года в штат СКБ вошло около 40 специалистов. Ступинская клиническая больница продолжает работу по привлечению новых кадров. Для этого предусмотрены меры социальной поддержки работникам здравоохранения: ежемесячная доплата «Молодым специалистам», выделение служебного жилья с возможностью приватизации через 12 лет непрерывной работы в учреждении, программа «Приведи друга» и другие.

Продолжается капитальный ремонт инфекционного отделения в Ступино, Малинской и Михневской поликлиник и кабинета МРТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.