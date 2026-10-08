В Ступино обсудили итоги диспансеризации и ход вакцинации против гриппа

Участники оперативного совещания в администрации Ступино 6 октября рассмотрели итоги диспансеризации за девять месяцев 2026 года и ход вакцинации против гриппа в сезоне 2026–2027 годов. Совещание провел глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ступино проживают 107 987 человек: 83 157 взрослых и 24 830 детей. План диспансеризации и профосмотров взрослых выполнен на 55,2% — обследованы 33 259 человек из 60 250 запланированных. Профосмотры детей выполнены на 91,4% — осмотрены 16 982 ребенка. Всего за девять месяцев профосмотры и диспансеризацию прошли 35 740 человек.

Впервые выявлено 2 299 заболеваний, 39% из них — болезни системы кровообращения. Под диспансерное наблюдение взяты 77% пациентов с впервые выявленными заболеваниями. На жителей старше трудоспособного возраста приходится 64% выявленных случаев. Сергей Мужальских поручил профильным службам активнее привлекать жителей трудоспособного возраста к диспансеризации, в том числе через работодателей.

В сезоне 2026–2027 годов против гриппа планируют привить 67 058 человек — 62,1% населения, включая 14 413 детей и 52 645 взрослых. На 1 октября поступило 14 800 доз вакцины. Привиты 6 817 человек — 10,2% сезонного плана и 6,3% населения. Использовано 46,1% поступившей вакцины.

Среди детей привиты 1 882 человека — 13,1% плана, среди взрослых — 4 935 человек, или 9,4%, включая трех беременных женщин. Охват медработников составил 26,4%, работников образования — 20%, детей от шести месяцев до семи лет — 15,6%, учеников 1–11-х классов — 12,4%. Ниже целевых показателей остается охват беременных женщин — 2,8% и призывников — 0%.

Бесплатную вакцинацию проводят в пяти поликлиниках округа в Ступино, Малино и Михнево. Перед прививкой пациента осматривает врач или фельдшер. В завершение совещания участники обсудили текущую оперативную обстановку в округе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.