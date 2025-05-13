В Ступине работает 8 пунктов отпуска лекарственных препаратов льготникам

В городском округе Ступино работает 8 пунктов отпуска лекарственных препаратов льготникам. В скором времени жители льготных категорий смогут получать лекарства в ближайшей аптеке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обеспечение бесплатными льготными лекарствами обсудил губернатор Андрей Воробьев с правительством и главами.

«Тема очень чувствительная. В Подмосковье — 483 тысячи жителей, которые получают такие лекарства, за последний год их стало на 10% больше, обслужено 9 миллионов льготных рецептов. Наша задача — трансформировать эту работу, сделать более удобной, проактивной, чтобы продление рецептов было без лишней волокиты», — сказал губернатор.

Раньше приходилось ежемесячно посещать поликлинику, чтобы продлить рецепт — теперь это можно сделать на телемедицинской консультации. Лечащий врач запишет на нее во время приема. Это может также сделать сам пациент — через сайт «Здоровье», инфомат, через тел. 122 или чат-бот в Telegram.

Пациентов планируется закреплять за конкретным аптечным пунктом, что позволит доставлять лекарства в соответствии с персонализированной заявкой, обслуживать рецепты быстрее.

Будут запущены мобильное приложение и система выдачи лекарств по QR-коду.

«В муниципалитете зарегистрированы 11088 федеральных и региональных льготников. Функционирует 8 пунктов отпуска лекарственных препаратов льготной категории граждан», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Получить лекарства льготники могут в главном корпусе Ступинской клинической больницы, во взрослой поликлинике, с отпуском в т. ч. сильнодействующих и наркотических препаратов, в детской поликлинике, во врачебном офисе на ул. Андропова 64, в п. Михнево (ул. Библиотечная 20), в п. Малино (ул. Победы 4), в с. Мещерино (ул. Новая 1), аптечном пункте с. Леонтьево.

Отпуск лекарственных средств с 50% скидкой осуществляют аптеки в главном корпусе ступинской больницы, во взрослой поликлинике и офисе на ул. Андропова 64.

«Обращения жителей, касающиеся лекарственного обеспечения, еженедельно рассматриваем на здравчасе», — уточнил Сергей Мужальских.

Ранее Воробьев отмечал, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.