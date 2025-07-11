В стоматологии Лобни устанавливают новое оборудование премиум-класса

В городской стоматологической поликлинике Лобни на ул. Чкалова, 6 начался монтаж двух современных стоматологических установок. Оборудование поступило в рамках программы модернизации министерства здравоохранения Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые установки немецкого производства предназначены для проведения ортопедических манипуляций. По словам врачей, это «одно из самых топовых кресел в мире», сочетающее инновационные технологии и проверенное немецкое качество.

«Для установки оборудования в двух кабинетах был проведен капитальный ремонт: полностью обновлены стены, напольное покрытие и сантехника», — сказал заведующий стоматологической поликлиникой Антон Грузов.

Медицинский персонал уже имеет опыт работы с подобным оборудованием. Врачи присутствовали при монтаже и прошли инструктаж у технических специалистов.

Уже на следующей неделе новые установки примут первых пациентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.