В стоматологии Домодедова проводят бесплатное зубопротезирование участникам СВО

В Домодедовской городской стоматологической поликлинике продолжается реализация программы бесплатного зубопротезирования для участников специальной военной операции. С сентября эта мера поддержки стала еще доступнее, и уже около 70 бойцов прошли консультации и начали лечение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках программы предусмотрены разные виды помощи.

«Для участников СВО, получивших ранение в челюстно-лицевую область, предусмотрена компенсация протезирования с использованием дентальных имплантатов — до 1 млн рублей. Для тех, кто вернулся или находится в отпуске, доступна помощь на сумму до 120 тыс. рублей», — рассказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Одним из пациентов стал боец с позывным «Хан». Он впервые узнал о льготе во время визита в стоматологию в прошлый отпуск.

«Очень важна эта мера поддержки, потому что многие ребята даже не знают, что такая возможность есть. Мне сразу все объяснили, проконсультировали, помогли решить проблему временно, чтобы я мог вернуться к службе», — отметил участник боевых действий «Хан».

Главный врач лично встречает всех бойцов, чтобы оценить ситуацию и подобрать индивидуальный план лечения.

«Мы ставим максимально опытных врачей на работу с участниками СВО. Стараемся, чтобы для них все проходило быстро, профессионально и с максимальным комфортом», — подчеркнул Михаил Каюгин.

Получить консультацию и полную информацию о программе можно в регистратуре Домодедовской городской стоматологической поликлиники, а также на официальных ресурсах администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.