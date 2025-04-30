В столице впервые успешно провели сложнейшую операцию на сердце пациента
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что врачи московской больницы имени Филатова успешно выполнили сложную операцию, благодаря которой удалось спасти пациента с повреждениями сразу трех клапанов сердца. Впервые в практике столичного здравоохранения была применена инновационная методика эндопротезирования трехстворчатого клапана сердца, сообщает «Царьград».
Ракова также заострила внимание на том, что несколько лет назад этот же пациент уже перенес серьезную операцию по замене сердечного клапана. Однако со временем установленный протез пришел в негодность, и возникла необходимость в повторном неотложном вмешательстве. Чтобы минимизировать вероятность осложнений и снизить нагрузку на организм, медики выбрали малоинвазивный метод.
«Операция прошла успешно, состояние пациента заметно улучшилось, и его перевели из реанимации в палату кардиохирургического отделения», — отметила она.
Заммэра также подчеркнула, что правительство Москвы делает акцент на увеличении доступности современной медицинской помощи, в особенности в сфере лечения болезней сердца и сосудов.