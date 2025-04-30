В столице впервые успешно провели сложнейшую операцию на сердце пациента

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что врачи московской больницы имени Филатова успешно выполнили сложную операцию, благодаря которой удалось спасти пациента с повреждениями сразу трех клапанов сердца. Впервые в практике столичного здравоохранения была применена инновационная методика эндопротезирования трехстворчатого клапана сердца, сообщает «Царьград» .

Ракова также заострила внимание на том, что несколько лет назад этот же пациент уже перенес серьезную операцию по замене сердечного клапана. Однако со временем установленный протез пришел в негодность, и возникла необходимость в повторном неотложном вмешательстве. Чтобы минимизировать вероятность осложнений и снизить нагрузку на организм, медики выбрали малоинвазивный метод.

«Операция прошла успешно, состояние пациента заметно улучшилось, и его перевели из реанимации в палату кардиохирургического отделения», — отметила она.

Заммэра также подчеркнула, что правительство Москвы делает акцент на увеличении доступности современной медицинской помощи, в особенности в сфере лечения болезней сердца и сосудов.