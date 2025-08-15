В Столичном «Центре помощи» рассказали, как спасают зверей

Стало известно, как в Москве работает автономная некоммерческая организация «Центр Помощь», куда поступают обращения по поводу зверей, попавших в тяжелую ситуацию, сообщает «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что при обнаружении животного в беде на улицах города столичным гражданам достаточно обратиться по номеру 112. Оператор передаст вызов в «Центр помощи», где дежурят профессиональные спасатели.

«Чаще всего к нам обращаются по поводу птиц. Они запутываются в сетках, застревают в вентиляции или, испугавшись, забиваются в угол в чужой квартире. Наша задача — не только помочь животному, но и успокоить людей, оказавшихся в неожиданной ситуации», — рассказал один из сотрудников Рамазан Гасанов.

Тем не менее они не являются единственными подопечными. В практике центра встречаются самые разные случаи и маленькие грызуны, и крупные рогатые животные.

Например, в мае спасатели выезжали на инцидент, в котором лось попал под автомобиль в Подмосковье. Сотрудники оперативно прибыли на место и достали пострадавшее животное из оврага, затем лося передали ветеринарам. Специалисты отметили, что это был «лосенок», однако дверь был достаточно крупный и весил около 400 килограммов.